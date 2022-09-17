Bisküvi çaldığı öne sürülen çocuğa tekme tokat saldırdılar - Son Dakika
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Bisküvi çaldığı öne sürülen çocuğa tekme tokat saldırdılar

17.09.2022 16:04

İstanbul Küçükçekmece'de bakkaldan bisküvi çaldığı öne sürülen çocuk tekme tokat darp edildi. Mahallelinin kurtardığı çocuk, "Bir tane bisküvi aldım abi" derken yaşananlar kameralarca kaydedildi.

Gültepe Mahallesi Şehit Mahmut Ergül Sokak'ta dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bakkala giren bir çocuk bisküvi alarak kaçtı. Marketin sahibi ve oğulları, kaçan çocuğu yakalamak için peşinden koştu.

MAHALLELİ ARAYA GİRDİ

Bir süre sonra yakalanan çocuk, 4 kişi tarafından tekme tokat darbedildi. Mahalleli araya girerek dayak yiyen çocuğu kurtarmaya çalıştı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde darbedilen çocuğun 'Bir bisküvi aldım abi' dediği duyuldu.

Öte yandan çevredekiler de çocuğun darbedilmesine evlerinden bağırarak tepki gösterdi.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bisküvi çaldığı öne sürülen çocuğa tekme tokat saldırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bisküvi çaldığı öne sürülen çocuğa tekme tokat saldırdılar - Son Dakika
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