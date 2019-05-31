Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de çocuğa istismar olayının şüphelisine 37 yıla kadar hapis istemi
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Küçükçekmece'de çocuğa istismar olayının şüphelisine 37 yıla kadar hapis istemi

1 saat önce

Küçükçekmece'de bir çocuğu cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şahıs hakkında hazırlanan iddianamede 37 yıla kadar hapsi istendi.

Küçükçekmece'de çocuğa istismar olayının şüphelisine 37 yıla kadar hapis istemi, System.String[]
Küçükçekmece'de bir çocuğu cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şahıs hakkında hazırlanan iddianamede 37 yıla kadar hapsi istendi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 22 Nisan 2019 günü 5 yaşındaki M.E. isimli çocuğun tanımadığı biri tarafından bir binanın arkasına götürülerek cinsel istismarda bulunulması olayına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Olaya ilişkin şüphelinin alınan ifadesinde suçlamayı kabul ettiğinin anlatıldığı iddianamede, Pakistan uyruklu Mohammed V.'nin M.E'ye karşı cinsel saldırıyı gerçekleştirdiği ve cinsel amaçla hürriyetinden alıkoyduğu aktarıldı. İddianamede şüphelinin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 22 yıldan 37 yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:02 Kaynak: İHA
22 Nisan, Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, 3. Sayfa
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