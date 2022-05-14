Küçükçekmece'de çocukların canını hiçe sayan yolculuğu - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çocukların canını hiçe sayan yolculuğu

14.05.2022 09:28

Küçükçekmece'de çocukların canını hiçe sayan yolculuğu Küçükçekmece'de iki tane çocuğun araç camından sarkarak canlarını tehlikeye attığı anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de çocukların canını hiçe sayan yolculuğu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iki tane çocuğun araç camından sarkarak canlarını tehlikeye attığı anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Araç sürücüsü ise iki kız çocuğu camdan sarkmış halde ilerlemeye devam etti.

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Emrullah Efendi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği henüz belirlenemeyen 33 AFN 425 plakalı otomobil, sağ ve sol arka camlarından iki kız çocuk dışarı çıkmış halde ilerlemeye devam etti. Durumu gören diğer sürücüler tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydederken, çocukların düşmesine aldırış etmeden trafikte ilerleyen sürücü yaklaşık 5 kilometre boyunca mahalle arasına kadar devam etti. Hem çocukların, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de çocukların canını hiçe sayan yolculuğu
Küçükçekmece'de çocukların canını hiçe sayan yolculuğu
Küçükçekmece'de çocukların canını hiçe sayan yolculuğu
Küçükçekmece'de çocukların canını hiçe sayan yolculuğu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de çocukların canını hiçe sayan yolculuğu - Son Dakika


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