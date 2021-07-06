Küçükçekmece'de çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika

Küçükçekmece'de bir imalathane ve deposuna düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir süredir takibe aldıkları cinsel gücü artırdığı iddia edilen ürünler üreten adrese operasyon düzenledi.

İş yerinde ve deposunda yapılan aramada çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyona katılan İstanbul Gıda ve Tarım Müdürlüğü ekipleri de faturalı olduğu iddia edilen bazı ürünlerden inceleme yapmak üzere numune aldı.

Emniyete ait kamyonlara yüklenen sahte ürünlerin imha edileceği belirtildi.