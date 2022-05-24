Küçükçekmece'de DEAŞ'lı canlı bomba eylem hazırlığındayken yakalandı

İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DAEŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu, Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın kaldığı ikamette yapılan aramalarda bulunun dijital materyellere el konuldu.

BU YILKİ 12. CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ

İçişleri Bakanlığı da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bombanın İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyeti İstihbarat, Terörle Mücadele birimlerince DAEŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda canlı bomba eylemi yapabileceği yönünde bilgiler bulunan yabancı uyruklu Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı örgüt mensubu Küçükçekmece ilçesinde bir adrese bugün düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 12'nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu. Ayrıca DEAŞ Terör örgütüne üye olma ve finans sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı" bilgilerine yer verildi.

BURSA'DA 2 CANLI BOMBA YAKALANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de İçişleri Bakanlığı, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 'canlı bomba' Süleyman Elhamud ve beraberindeki 2 kişinin, Bursa'da polis ekiplerince yakalandığını açıklamıştı.