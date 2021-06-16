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Küçükçekmece'de dehşete düşüren kedi olayının görgü tanıkları konuştu - Son Dakika

Küçükçekmece'de dehşete düşüren kedi olayının görgü tanıkları konuştu

16.06.2021 12:02
Küçükçekmece'de dehşete düşüren kedi olayının görgü tanıkları konuştu, System.String[]

Küçükçekmece'de pazar günü kedileri evine alarak pişirip yiyen Japon uyruklu şahsın komşuları yaşanan dehşeti anlattı.

Küçükçekmece'de pazar günü kedileri evine alarak pişirip yiyen Japon uyruklu şahsın komşuları yaşanan dehşeti anlattı. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan Burhan Yüksek "Şahıs sabah saatlerinde kedileri bir kovaya doldurarak evine çıkarttı" dedi.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Küçükçekmece Beşyol Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Japon uyruklu D.M isimli şahıs sokakta vatandaşların sahiplendiği ve beslediği yavru kedileri bir kovaya doldurarak evine çıkarttı ve burada pişirerek yedi.

Dehşet veren bu olay sokakta bulunan Burhan Yüksek isimli şahsın dikkati sayesinde ortaya çıktı. Şahsın kedileri evine götürdüğünü gören Yüksek olayın peşini bırakmayarak önce komşularına daha sonra da polise bilgi vererek şahsın yakalanmasını sağladı.

Yaşanan dehşet verici olayı anlatan Yüksek "Pazar günü sabah saat altı civarında ben uyandım balkona çıktım dışarıya baktığımda burada karşıda oturan yabancı uyruklu bir komşumuz vardı. Beyaz bir kovaya yavru kedileri doldurdu. Aldı ve yukarı doğru çıktı ben yukarıdan da seslendim ama Pazar sabahı olduğu için çok da seslenmedim. Benim düşüncem alacak evine çıkaracak ve mama verecek diye düşündüm. Aradan zaman geçti saat 11 gibi o bina da oturan başka bir komşumuza durumu anlattım 'kedi yavrularını aldı gitti ama geri getirmedi anne de burada yavrularını arıyor' dedim. Ama onlar da fazla ilgilenmedi. Ben ondan sonra işe gittim geldiğimde hala anne burada yavrularını arıyordu. Ben bu sefer diğer komşulara durumu anlattım. Onlar da merak ettiler bu arkadaşı çağırdık geldi aşağıya. Sorduk 'yavruları aldın gittin dedim' ilk önce inkar etti. 'Ben sevdim buraya bıraktım' dedi. Ben de 'yalan söylüyorsun kovaya doldurup çıkarttın' dedim. Ondan sonra diğer arkadaşları da evine gönderdik. Anne kediyi de gönderdik yavruları orada mı bilir diye. Kapıyı açar açmaz anne kedi içeriye atlamış. Odalara falan koşmuş. Ondan sonra anne kedi fırının önüne gelmiş fırını tırnaklamış. Arkadaşlar daha sonra anne kediyi de alarak aşağıya indi. Arkadaşlar 'yüzde 99 kediler oradaydı ama fırından da çok kötü kokular geliyordu' dediler" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından polis çağırdıklarını söyleyen Yüksek, "Ondan sonra polise ihbar ettik kapıyı açtıramadı ilk gelen ekip. Savcılıktan kağıt olması gerektiğini söylediler bize ve ayrıldılar. Daha sonra ben pazartesi günü hayvan dernekleri ile irtibata geçtim. O derneklerin sayesinde emniyetin içinde daha önce adını duymadığım hayvanları koruma birimi varmış onlar geldi. Çok duyarlı bir komiser vardı içlerinde çok duyarlı davrandı. Onlar çok ilgilendiler ve gözaltına aldılar. Kendisi göz altı sırasında itiraf etmiş. Ben kestim bunları yedim demiş. Dün tekrar buraya geldi ve bizden özür diledi ben yaptım yedim bir daha yapmayacağım. Biz yine polis ekiplerini aradık onlar da geldiler dün gözaltına aldılar ve sınır dışı edeceklermiş" diye konuştu.

(Volkan Kayalar/İHA)

Küçükçekmece'de dehşete düşüren kedi olayının görgü tanıkları konuştu

Küçükçekmece, Polis, Japon, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de dehşete düşüren kedi olayının görgü tanıkları konuştu - Son Dakika


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