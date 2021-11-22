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Küçükçekmece'de derbi sonrası ortalık karıştı - Son Dakika

Küçükçekmece'de derbi sonrası ortalık karıştı

22.11.2021 12:38

Küçükçekmece'de derbi sonrası ortalık karıştı.

Küçükçekmece'de derbi sonrası ortalık karıştı. Taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Süper Lig'de dün akşam oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Küçükçekmece'de taraftarlar arasında kavga çıktı. İki farklı mekanda maç izleyen taraftarlar karşı karşıya gelince ortalık karıştı. Yaşanan kavga dakikalarca sürerken olay yerine çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Meydana gelen kavga sonucu bir kişi bıçakla yaralanırken polis ekibi olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan işyerlerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde maçtan çıkan Fenerbahçeli bir grup taraftar caddede sevinirken, yanlarına gelen Galatasaray formalı taraftarlarla tartışıyor. Tartışma kısa sürede

tekme yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüşüyor.

(Volkan Kayalar/İHA)

Küçükçekmece'de derbi sonrası ortalık karıştı
Küçükçekmece'de derbi sonrası ortalık karıştı
Küçükçekmece'de derbi sonrası ortalık karıştı
Küçükçekmece'de derbi sonrası ortalık karıştı

Küçükçekmece, Fenerbahçe, kavga, Derbi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de derbi sonrası ortalık karıştı - Son Dakika


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