Küçükçekmece'de devlet okullarına spor malzemesi desteği - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi, gençlerin ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla ilçedeki devlet okullarına spor malzemesi desteğine başladı.



Öğrencilerin uygun ortam ve materyallerle spor yapması, Türk sporunu geliştirmek, sporu tabana yaymak ve eğitime destek olmak amacıyla Küçükçekmece Belediyesi çok amaçlı salonunda malzeme desteği dağıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Belediye Başkan Yardımcısı Güven Aydın ve okul müdürleri katıldı.



"Eğitim ve spora katkı vermeye devam edeceğiz"



Toplantıya katılımlarından dolayı okul müdürlerine teşekkür eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Eğitim ve spora yaptığımız katkılar artarak devam edecek. Bu iki konuda herhangi bir tasarrufa gitmeyeceğiz. Küçükçekmece'yi tüm paydaşların katılımıyla ortak akılla, birlikte yönetmek istiyoruz. Seçildiğim günden beri, kentte saygı, kentte eşitlik, kent adaleti ve kentte sevgi diyorum. Bunu, okul müdürlerimizle, öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle birlikte başarabiliriz" dedi.



Spora tam destek



Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ilçede faaliyet gösteren devlet okullarına beden eğitimi derslerinde kullanılmak ve sportif müsabakalara hazırlanmak amacıyla 12 farklı malzeme dağıtıma hazırlandı. Devlet okullarına, futbol topu, basketbol topu, voleybol topu, masa tenisi masası, masa tenisi raketi, masa tenisi topu, satranç takımı, antrenman tabağı, antrenman kulesi, koordinasyon çemberi, koordinasyon merdiveni, badminton seti desteğinde bulunacak. - İSTANBUL