Küçükçekmece'de dondurma fabrikasında yangın - Son Dakika
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Küçükçekmece'de dondurma fabrikasında yangın

19.03.2022 22:23
Küçükçekmece'de dondurma fabrikasında yangın

Küçükçekmece'deki bir dondurma fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, fabrikadaki araçlar çalışanlar tarafından kurtarıldı.

Küçükçekmece'deki bir dondurma fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olurken, fabrikadaki araçlar çalışanlar tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'ndeki dondurma fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, dondurma fabrikası henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrika çalışanlarında ve mahalledeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Fabrikada görevli bazı kişiler, otoparkta bulunan kamyonetleri yangından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Küçükçekmece, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de dondurma fabrikasında yangın - Son Dakika


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