Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama - Son Dakika
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Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama

05.06.2022 16:05

- Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama Türkiye'ye kaçak yolarla giren 3 şahıs yakalandı Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı.

- Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama

Türkiye'ye kaçak yolarla giren 3 şahıs yakalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı. Türkiye'ye kaçak yollarla giren 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde düzensiz göçmelere yönelik uygulama yapıldı. Denetime, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus polisleri, Mobil Park timi katıldı. ası Yurda yasal olmayan yollarla giren yabancı uyruklu şahısların yakalanması için yapılan denetimde, şüpheli görülen kişilere kimlik, pasaport kontrolü ve oturum izinleri olup olmadığına bakıldı. Yapılan kontroller de 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar polis ekipleri tarafından sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerine götürüldü.

Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama
Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama
Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama
Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama - Son Dakika

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