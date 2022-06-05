- Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama

Türkiye'ye kaçak yolarla giren 3 şahıs yakalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı. Türkiye'ye kaçak yollarla giren 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde düzensiz göçmelere yönelik uygulama yapıldı. Denetime, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus polisleri, Mobil Park timi katıldı. ası Yurda yasal olmayan yollarla giren yabancı uyruklu şahısların yakalanması için yapılan denetimde, şüpheli görülen kişilere kimlik, pasaport kontrolü ve oturum izinleri olup olmadığına bakıldı. Yapılan kontroller de 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar polis ekipleri tarafından sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerine götürüldü.