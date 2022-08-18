Bıçakla marketi soyan zanlıdan ilginç savunma! Suçluluk duygusunu anlamak için yapmış - Son Dakika
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Bıçakla marketi soyan zanlıdan ilginç savunma! Suçluluk duygusunu anlamak için yapmış

18.08.2022 09:58

İstanbul Küçükçekmece'de elinde bıçakla girdiği markette müşterilerin gözü önünde kasadaki paraları kasiyerden zorla alarak kaçan Kaan Pehlivan, kısa sürede yakalandı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken zanlı polise verdiği ifadede, "Suçluluk duygusunu anlamak için böyle bir şey yaptım" şeklinde konuştu.

Çarşamba günü saat 16.00'da Fevziçakmak Mahallesi'nde bir zincir marketin şubesinde meydana gelen olayda, elinde ekmek bıçağı olan şüpheli, markete girdikten sonra kasadaki Merve Kurtuldu'dan paraları vermesini istedi. O sırada marketteki çocuklu müşterilere de aldırmayan şüpheli, bıçakla kasiyerin üstüne yürüyerek paraları vermesi için ısrarcı oldu. Bunun üzerine kasiyer, kasaya geçerek paraları verdi. Paraları çantasına koyan şüpheli, elindeki bıçağıyla marketten ayrıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Şüphelinin gitmesi üzerine market çalışanları polisi arayarak şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketteki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelinin eşkalini belirledi. Ekipler, kimliği kısa sürede tespit edilen Kaan Pehlivan'ı (22), gözaltına aldı. Pehlivan'ın sırt çantasını kontrol eden polis, marketten aldığı değerlendirilen 4 bin 250 lira para buldu.

"SUÇLULUK DUYGUSUNU ANLAMAK İÇİN YAPTIM"

Kaan Pehlivan polisteki ifadesinde, "Suçluluk duygusunu anlamak için böyle bir şey yaptım" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pehlivan, adliyeye sevk edildi. Pehlivan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SOYGUN KAMERALARA YANSIDI

Ekmek bıçağıyla gerçekleşen soygun, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin soygun için markete girdiği sırada içeride çok sayıda müşteri olduğu, çocuklu bir müşterinin soyguncuyu ikna etmeye çalıştığı fakat Pehlivan'ın kimseye aldırış etmediği görüldü. Kasiyerden paraları alan Pehlivan, marketten ayrıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçakla marketi soyan zanlıdan ilginç savunma! Suçluluk duygusunu anlamak için yapmış - Son Dakika

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