Üye Girişi
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ENDİŞEYE NEDEN OLAN GÖRÜNTÜNÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ENDİŞEYE NEDEN OLAN GÖRÜNTÜNÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

14.12.2021 15:41

Samuray kılıcı denildi ama oyuncak çıktıYalın Onat ERGÖR - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de eli kılıçlı bir kişinin yürürken çekilmiş görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine sokakta korku yaşandı.

Samuray kılıcı denildi ama oyuncak çıktı

Yalın Onat ERGÖR - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de eli kılıçlı bir kişinin yürürken çekilmiş görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine sokakta korku yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlar görüntüleri görünce endişe etti. Görüntülerdeki 14 yaşındaki Hamza G. ve annesi Kadriye G., DHA'ya konuştu. Anne Kadriye G. 'Gerçek kılıç değil, oyuncak. 3 yaşındaki çocuğum, 4 yaşındaki kardeşine vuruyordu. Bunu eşim gördü 'çöpe atın' dedi. Ben de çöpleri toplarken Hamza'ya dedim ki 'Al bunu götür, çöpe at' o sırada birisi videoya çekmiş" dedi.

Hamza G. ve ailesi Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşıyor. İddiaya göre, geçtiğimiz Cumartesi günü Kadriye G. evlerinde bulunan plastik oyuncak kılıç ile iki kardeşin birbirine vurduğunu gördü. 3 kardeşten en büyüğü olan Hamza G.'ye oyuncak kılıcı çöpe atmasını söyledi. 14 yaşındaki Hamza G. kar maskesini taktı elindeki oyuncak kılıçla sokağa çıkarak çöp kutusuna doğru yürümeye başladı. Elindeki oyuncak kılıcı o sokakta oturan bir kişi gerçek sandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O kayıt yayıldı, izleyenler de gerçek kılıç zannederek videodaki kişiye tepki gösterdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde de o video hızla yayıldı. Çevredekiler kendi can güvenliklerinden endişe ettiklerini söyleyerek polis ekiplerine haber verdi. Videoyu izleyenlerin tanımadığı Hamza G.'nin o görüntüleri büyük endişe yarattı.

"HERKESİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Görüntülerin çekildiği mahallede oturan Mahmut Deyan, 'Olayı duydum, çocuklarımı aradım. Onlar da görmediklerini söyledi. İster istemez korkuyoruz, işteyiz uzakta oluyoruz. Karşımıza çıksa, polisi arayacağız ya da birbirimize gireceğiz" dedi. Aynı mahallede oturan Mustafa Yenimolla ise, 'Ben görmedim ama komşularım beni uyardı. Endişe verici bir durum. En kıymetli şeyimiz can güvenliğimiz. Korkulmaz mı böyle bir durumdan, herkesin hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu. Ailesi ile o sokakta yürüyüş yapan bir kişi 'Karşıma çıksa nasıl önlem alırım bilmiyorum ama çocuklarım ve eşimle beraberim. Karşıma çıkarsa onları korumak için adamın üzerine atlar canımı ortaya atarım" dedi.

'OYUNCAK OLDUĞU APAÇIK ORTADA"

Olayın gerçeğini ise görüntülerdeki çocuk ve annesi anlattı.

Hamza G.'nin annesi Kadriye G., 'Hamza'nın kardeşleri onunla birbirlerine vuruyordu. Hamza'ya al bunu çöpe at dedim. Plastik bir materyalden yapılmış bir oyuncak bunun öyle olduğu videoda gözüküyor. Hamza ama çöpe atarken oynaya oynaya götürmüş onu elinden. Bu kadar olaydan sonra halkın endişe etmesine de bir şey diyemiyorum ama bunun da oyuncak olduğu ayan beyan ortada. Gerçek kılıç değil, oyuncak. 3 yaşındaki çocuğum,4 yaşındaki kız kardeşine vuruyordu. Bunu eşim gördü bunu atın dedi. Ben de çöpleri toplarken Hamza'ya dedim ki 'Al bunu götür çöpe at'. Bu oyuncağı ben saklamıştım" dedi.

'KARDEŞLERİM BİRBİRİNE VURDUĞU İÇİN ANNEM BANA OYUNCAK KILICI ÇÖPE ATMAMI SÖYLEDİ"

Görüntülerdeki Hamza G. ise 'Kardeşlerim birbirine vurduğu için annem bana oyuncak kılıcı çöpe atmamı söyledi. Annem o oyuncağı saklıyordu zaten. Ben normalde de üşüdüğüm için kar maskesi takıyorum. Ben videoyu izleyince çok moralim bozuldu. Psikolojim bozuldu, şikayetçi olacağım" diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 'OYUNCAK' OLDUĞUNU ANLADI

Şikayet üzerine harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgede araştırma yaptı. Videoda elinde kılıçla gezen Hamza G.ekipler tarafından bulundu. Ardından oyuncak kılıç üzerinde inceleme yapıldı. Plastik olduğu anlaşıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ENDİŞEYE NEDEN OLAN GÖRÜNTÜNÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ENDİŞEYE NEDEN OLAN GÖRÜNTÜNÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ENDİŞEYE NEDEN OLAN GÖRÜNTÜNÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ENDİŞEYE NEDEN OLAN GÖRÜNTÜNÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Küçükçekmece, Samuray, Plastik, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE ENDİŞEYE NEDEN OLAN GÖRÜNTÜNÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! 16:20 Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi
Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı! 16:07 Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı! Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 15:00 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 2 yıl önce evlenen genç çiftin hazin sonu! Hurdaya dönen otomobilde can verdiler 14:24 2 yıl önce evlenen genç çiftin hazin sonu! Hurdaya dönen otomobilde can verdiler Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor 14:17 Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü 14:16 Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı

Son Dakika Haberleri
16:20 Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi
16:13 Sahte doçente istenen ceza belli oldu! Diplomalarını kendisi yapmış!
16:06 Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişimine maruz kalan kadın o anı anlattı!
16:01 Şahan Gökbakar'dan ekmek kuyruğu yorumu: Gerçekten yazık oluyor
15:57 Arsenal'da gol silahı Aubameyang kadro dışı bırakıldı
15:57 Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar
15:52 Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı
15:44 Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyon patladı: 40'ı aşkın kişi öldü
15:40 Fenerbahçe'de bireysel hatalar soyunma odasında tartışma yarattı!
15:30 Sergio Ramos'dan meydan okuma geldi! Real Madrid'e gözdağı
Dünyanın en büyük mavi safiri Sri Lanka'da bulundu! 1,5 milyon karattan daha fazla Dünyanın en büyük mavi safiri Sri Lanka'da bulundu! 1,5 milyon karattan daha fazla         
16:21
Sahte doçente istenen ceza belli oldu! Diplomalarını kendisi yapmış! Sahte doçente istenen ceza belli oldu! Diplomalarını kendisi yapmış!         
16:14
Şahan Gökbakar'dan ekmek kuyruğu yorumu: Gerçekten yazık oluyor Şahan Gökbakar'dan ekmek kuyruğu yorumu: Gerçekten yazık oluyor         
16:01
Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti         
14:56
550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı         
14:18
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Lüks sitenin asansöründe tecavüz girişimine maruz kalan kadının ifadesi ortaya çıktı: Üzerimde bulunan çorabı çıkarmaya çalıştı Lüks sitenin asansöründe tecavüz girişimine maruz kalan kadının ifadesi ortaya çıktı: Üzerimde bulunan çorabı çıkarmaya çalıştı         
10:36
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 16:25:17. #1.12#
SON DAKİKA: KÜÇÜKÇEKMECE'DE ENDİŞEYE NEDEN OLAN GÖRÜNTÜNÜN SIRRI ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement