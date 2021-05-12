Son dakika haberi: İSTANBUL ? KÜÇÜKÇEKMECE'DE ENGELLİ RAMPASI ÇOCUKLARIN KAYDIRAĞI OLDU - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de yürüme engelliler için apartmanın girişine yapılan engelli rampası, dik olması nedeniyle çocukların eğlencesi oldu. Tekerlekli sandalye ile çıkılamayacak kadar dik olması nedeniyle engelli rampasından yararlanamayan Naime Duran, "Sıkıntı çekiyoruz. Burada hep ikimiz duruyoruz. Gelen geçenden Allah razı olsun yardım ediyor. 2 kişi tutup, indiriyor" dedi.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan Naime Duran, diyabet hastalığı nedeniyle 5 yıl önce sağ, 2 ay önce de sol bacağını kaybetti. Tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüp, diyabet tedavisine devam eden Duran'ın hayatını yaşadığı apartman girişine yapılan engelli rampası kabusa çevirdi. Hafta 3 kez diyaliz cihazına bağlanmak üzere hastaneye gitmesi gereken engelli kadın, yapılan rampanın çok dik, dar ve yarım bırakılması nedeniyle evinden çıkmakta zorlanıyor. 50 yıllık eşi Muharrem Duran ve komşularının yardımıyla merdivenlerden inen yaşlı kadın, rampanın yeniden yapılması için yardım bekliyor.

"ENGELLİLER İÇİN YAPILDI ÇOCUKLAR OYNAMAYA BAŞLADI"

Belediyeye yapılan müracaatlar sonuçsuz kalınca rampa engellilere çözüm olmak yerine çocukların eğlencesi oldu. Sokak üzerindeki çocuklar, dikliğinden faydalanıp rampayı kaydırak haline getirdi. Hiçbir engellinin yararlanamadığı rampada çocuklar, kayarak eğleniyor.

"ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR"

Ellerinden bir şey gelmediğini söyleyen Naime Duran, "Engelim şeker yüzünden oldu. Bacaklarım kesildi. Birini 5 sene diğeri 2 ay önce oldu. Sıkıntı çekiyoruz. Burada hep ikimiz duruyoruz. Gelen geçen Allah razı olsun yardım ediyor. 2 kişi tutup, indiriyor. Anlattık ama elimizden bir şey gelmiyor. Her gün çıkamıyorum. Eşim olmadığı zaman işim yaş. Hiç çıkamam. Çocuklarımın hepsi uzakta. Gelen geçenden, komşularım hepsinden Allah razı olsun, hepsi yardım ediyor" dedi.

"ÇOCUKLAR KAYIYOR BURADA"

Kullanamadıkları rampada çocukların kaydığını söyleyen engelli kadının eşi Muharrem Duran, "Kaldırıp indiriyoruz. Ben kendi gücümle kaldırıyorum. Yaşım 74, zorla yapıyoruz. 1-2 sefer müracaat ettik, baksınlar diye, 'Bizim işimiz değil' dediler. Mal sahipleri de bakmadı. Yapacağımız bir şey yok. 5 - 6 senedir eşimi kaldırıp, indiriyorum. Benim arabayı sürüp, gitmem gerekiyor. Yapmışlar bunu ama çocuklar kayıyor burada. Çok dik, gördüğünüz gibi çıkma imkanım yok. Rampa problem oluyor" şeklinde konuştu.

"DİYALİZE GİDERKEN YARDIM ALIYORLAR"

Duran çiftinin diyalize giderken çevredeki vatandaşlardan yardım aldığını söyleyen bir komşusu, "Müteahhit yaptığı yanlış bir çalışma yüzünden rampayı dik yapmış. Komşularımız merdivenden inerken ve çıkarken zorluk çekiyor. Ben denk gelirsem, ben yardımcı olmaya çalışıyorum ya da yoldan geçen birilerinden yardım istiyorlar. Diyalize giderken yardım alıyorlar" ifadelerini kullandı.