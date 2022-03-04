Eski çalıştığı iş yerinden para çalan hırsız kamerada - Son Dakika

Eski çalıştığı iş yerinden para çalan hırsız kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir şahıs, eski çalıştığı yere gelip bir süre bekledikten sonra kasadaki parayı çaldı. Hırsız daha sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 10.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesinde bir spot dükkanında yaşandı. edinilen bilgiye göre, K.G, isimli erkek şahıs eşiyle birlikte daha önce çalıştığı ikinci el eşya satışı yapan dükkana geldi. Bir süre dükkanın diğer çalışanı ile sohbet edip çay içti. Ardından çalışanın dükkan sahibinin arka tarafa gittiğini fırsat bildiği anda kasadaki 2 bin 350 TL'yi çaldı. O sırada adamın eşinin de yanında olduğu kamera tarafından kaydedildi.

Bir süre daha dükkanda bekleyen K.G, eşiyle birlikte 'hastane randevumuz' var diyerek ayrıldı.

İş yeri sahibi ise emanet parayı sahibine teslim etmek istediği sırada paranın olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, K.G'nin çaldığını tespit ettiler. İş yeri sahibi Ramazan Keserci karakola giderek şikayetçi oldu.

Olayı anlatan iş yeri sahibi Ramazan Keserci, "Sabah elemanlar dükkanı açtı. Karı koca tanıdığım bir kişi geldi, çay ikram ettik, içti. Ben arka tarafa buzdolabını tamir etmek için gittim, ne olduysa o sırada oldu. Kasadan 2 bin 350 TL çaldı. Çekmecenin anahtarını üzerinde unutmuştum. Daha önce tanıdığım bir kişi, buradan para çalacağını hiç tahmin etmedim. Daha önce burada çalıştı, 9 kiloluk makine var, onu satacağım demişti. Sonra hastanede randevum var deyip gitti, gidiş o gidiş" diye konuştu.