KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN GÜLSÜM YARIŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de eski eşi Sedat Kalındaş tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Gülsüm Yarış (38) kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kuzeni Sahap Ahmet Yarış, Allah rızası için sessiz kalmayın, kadına şiddet artık dursun. Adalette yerine gelsin dedi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre, Gülsüm Yarış yaklaşık 1 yıl önce eşi Sedat Kalındaş'tan boşandıktan sonra Şanlıurfa'dan İstanbul'da ailesinin yaşadığı apartmana taşındı. Çocuklarını görmeye eski eşinin yaşadığı Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki eve gelen Sedat Kalındaş tabancayla, Yarış'a evin içindeyken başına bir el ateş etti. 2 çocuk annesi kadın kanlar olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan saldırgan ise yakalandı. Gülsüm Yarış için Halkalı Hz. Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gülsüm Yarış'ın ailesi ve yakınları katıldı. Gülsüm Yarış'ın tabutu cami avlusuna getirildiğinde yakınları gözyaşı döktü.

ADALET İSTİYORUZ

Gülsüm Yarış'ın kuzeni Sahap Ahmet Yarış Bugün benim kuzenim defnettik, dün başka birini defnettik, yarında sizin bir akrabanız olur. Allah rızası için sessiz kalmayın kadına şiddet artık dursun. Bir tane 9 yaşında, bir tane 14 yaşında 2 erkek çocuğu var. Erkek çocuğu az önce bir elinde çikolata bir elide mezar taşına tutmuştu, ikisini de bırakamıyordu. Bizim için değil sizin için değil Allah rıza için sesimize ses olun kadına şiddet son bulsun. Adalet istiyoruz.

Adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Tek isteğimiz bu Kadına şiddet son bulsun. Adalette yerine gelsin dedi. Gülsüm Yarış, kılınan cenaze namazının ardından Tayakadın Mezarlığı'nda toprağa verildi.