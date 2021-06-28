Küçükçekmece'de eski koca dehşeti kamerada - Son Dakika

Görüntülerde eski karısının arkasından yaklaşan zanlı defalarca bıçaklıyor. Yere düşen kadını bıçaklamaya devam eden zanlı, ardından başında bekliyor. Bu sırada evlerinden çıkan vatandaşlar adama tepki gösteriyor. Bir vatandaş ise elinde geçirdiği cismi camdan adama atarak durdurmaya çalışıyor.

Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?