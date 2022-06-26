Küçükçekmece'de etrafa ateş açan alkollü şahsın, polis ateşiyle ölmesine valilikten açıklama

Küçükçekmece'de gece saatlerinde evinden rasgele ateş açan şahıs, bölgede misafirlikte bulunan polislerin açtığı ateşle hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Silah sesleri üzerine bölgede bulunan polislerin şahsı uyardığı kaydedilen açıklamada, etrafa ateş açan şahsın kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan 6 suç kaydının bulunduğu aktarıldı.

Olay Küçükçekmece'de saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Oktay Yeşilırmak, evinin penceresinden dışarıya doğru henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı hedef gözetmeden ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine bölgedeki bir evde misafirlikte bulunan 3 polis memuru durumu meslektaşlarına ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Şahsın ateş açmaya devam etmesi üzerine, gerekli uyarılarda bulundu. İddialara göre, şahsın sivil polis memurlarına doğru ateş açması üzerine Y.A. isimli polis memuru şahsa doğru ateş açtı. Açılan ateşle 22 yaşındaki Oktay Yeşilırmak ağır şekilde yaralandı. Evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Yeşilırmak, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken şahsın evinden yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.

Oktay Yeşilırmak'ın babası, Kemal Yeşilırmak yaptığı açıklamada, "2 çocuğu var, çocuklarının kurbanını kesmeye gitmişti. Ailesi olarak biz de gitmiştik babalı oğullu. Kurbanımızı kestik, evimize geldik. Çocuğum mutfağın camından bakarken sokaktan üç tane sivil polis geçiyor. Geçerken, "Ne bakıyorsun" falan diyor. Çocuğuma ateş ediyorlar" iddiasında bulundu.

Yeşilırmak'ın eşi Cansu Yeşilırmak ise, havaya 2-3 el ateş açtı diye ateş açarak vuruldu dedi.

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Y.A, D.T ve M.M.Ş'nin meslektaşları T.Ç.'nin evinde misafir olarak bulundukları esnada, sokaktan silah ve kavga sesi geldiği, 112 Acil hattını arayarak ihbar ettikleri, seslerin devam etmesiyle dışarı çıkarak 2. kattaki evin penceresinden ateş eden şahsı uyardıkları, şahsın kendilerine doğru ateş etmesi üzerine Y.A polis memuru tarafından açılan ateş sonucu Oktay Yeşilırmak'ın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Oktay Yeşilırmak'ın dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan 6 adet kaydı bulunduğu, olay sırasında evde kendisinden başka kimse olmadığı, kilitli kapının kırılarak girilmesiyle olayda kullanılan 1 adet tabanca ve 58 fişek ile şahsın tabancasından çıktığı değerlendirilen 8, polis memurlarınn bulunduğu yerde ise 9 adet boş kovan elde edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL