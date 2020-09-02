Küçükçekmece'de evin balkonu çöktü: 1 yaralı - Son Dakika

Küçükçekmece'de evin balkonu çöktü: 1 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iki katlı bir binanın 1'nci katında balkonda bulunan bir kişi balkonun çökmesiyle aşağıya düştü. Hafif şekilde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Gece kuşu Sokak'ta saat 23: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki iki katlı bir binanın balkonunda bulunan N.C isimli kız çocuğu, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöken balkondan aşağıya düştü. Balkonun çökmesiyle ortaya çıkan ses nedeniyle balkona yönelen ev sakinleri, küçük kızı çöken balkonunun beton parçaları içerisinde gördü. Mahalle sakinlerinin durumu polise bildirmesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Balkonun çökmesiyle hafif şekilde yaralanan küçük kızın ambulans gelmeden ailesi tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtilirken küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.