Son Dakika Haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'DE FABRİKADA KORKUTAN YANGIN
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE FABRİKADA KORKUTAN YANGIN

6 saat önce

İstanbul DHAKüçükçekmece'de bir sünger fabrikasında yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE FABRİKADA KORKUTAN YANGIN, System.String[]

İstanbul DHA

Küçükçekmece'de bir sünger fabrikasında yangın çıktı.

Yangın saat 16.00'da Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta bulunan bir sünger fabrikasında çıktı. Fabrika bahçesine konulan ham madde dolu torbalar henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede bulunan diğer fabrikalara tehlike oluşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer  fabrikalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cep telefonu görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

Diğer görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:21 Kaynak: DHA
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