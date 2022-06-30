Küçükçekmece'de facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan midibüs duvara çarparken sokakta oyun oynayan çocuk kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Küçükçekmece'de facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan midibüs duvara çarparken sokakta oyun oynayan çocuk kıl payı kurtuldu

30.06.2022 15:48

Küçükçekmece'de park halinde olduğu esnada freni boşalarak geri geri gitmeye başlayan bir midibüs, önce bir araca ardından da bir evin duvarına çarparak durdu. O sırada sokakta oyun oynayan bir çocuk ise ezilmekten kıl payı kurtuldu.

Küçükçekmece'de park halinde freni boşalarak geri geri gitmeye başlayan midibüs önce araca ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpma sırasında oyun oynayan çocuk ise kazadan son anda kurtulurken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PARK HALİNDEYKEN FRENİ BOŞALDI

Kaza, Salı günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi İncirkuşu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir midibüs, freni boşalınca geri geri kaydı. Kayan araç önce yine park halinde olan başka bir araca ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir kısmı devrilirken duvarın dibinde oyun oynayan çocuk ise son anda kurtuldu. Herhangi bir yaralanma olayının olmadığı kazada araçlarda ve evin duvarında maddi hasar meydana geldi.

Freni boşalan midibüs duvara çarptı, oyun oynayan çocuk son anda kurtuldu

"BURASI ÇOCUK DOLUYDU"

Kazada aracı ve iş yeri hasar gören Aziz Orhan, "Şu tarlada freni boşaldı, geri geri geldi köşe başında bizim aracımıza çarptı. Oradan kaydı, buraya girdi. Ondan sonra biz geldik, kapıyı falan kırmışlar. Allah'tan kimseye bir şey olmadı, burası çocuk doluydu. Bir tane çocuk var çocuk ayağını atıyor, otobüs düşüyor" diye konuştu.

Freni boşalan midibüs duvara çarptı, oyun oynayan çocuk son anda kurtuldu

OLAY ANI KAMERADA

Küçükçekmece'de freni boşalan midibüsün geri geri giderek duvara çarptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, freni boşalınca kontrolden çıkarak geri geri kaçan midibüsün köşedeki park halindeki araca çarparak kaymaya devam ettiği, sonrasında ise duvara çarptığı ve çocuğun ise son anda kurtulduğu görülüyor.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan midibüs duvara çarparken sokakta oyun oynayan çocuk kıl payı kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan midibüs duvara çarparken sokakta oyun oynayan çocuk kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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