Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen araca çarptı: 1 yaralı

22.03.2022 09:12
Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen araca çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen araca çarptı: 1 yaralı Küçükçekmece'de cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen başka bir araca çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen araca çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen başka bir araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, caddede bulunan refüjü aşarak karşı şeritten gelen başka bir araca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada kazaya neden olan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kazanın yaşandığı caddede trafik akışını tek şeritten sağladı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde bir cadde üzerinde yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede ilerleyen bir polis aracı geçtikten saniyeler sonra, kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşarak karşı şeritten gelen başka bir araca çarptığı, kazayı gören vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
09:22 Putin duymasın! Rus gazetesi yanlışlıkla Ukrayna'da kaç askerlerinin öldüğünü yayınladı
09:19 Yarışmacının cevabı Kenan İmirzalıoğlu'nu da şaşırttı: Gündemi takip edemediniz sanırım
09:10 Üç Kuruş yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Kartal intikam planına devam ediyor
08:58 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Vaspurakan'ın fethi için yeni planlar yapıldı
08:43 Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti
08:37 AK Parti MYK'da Erdoğan'a sunuldu! İşte seçmen göçünün önüne geçecek çözüm
08:34 ABD'li adam evinin bahçesine giren pitbull cinsi köpeği vurarak etkisiz hale getirdi
08:17 Savaşta 27. gün: Suikast timi hazırlayarak Zelenski'yi hedef alan şahıs yakalandı!
08:07 Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu?
08:00 Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mart güncel altın fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 09:32:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement