Küçükçekmece'de film gibi soygun: 100 bin liralık saat çaldılar (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de film gibi soygun: 100 bin liralık saat çaldılar (2) - Son Dakika

Küçükçekmece'de film gibi soygun: 100 bin liralık saat çaldılar (2)

6 saat önce

ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ KONUŞTU: 10 DAKİKALIK SOYGUNSoner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de dünyaca ünlü markalı saatlerin bulunduğu bir iş yerine gelen yüzleri maskeli 6 kişinin güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, işyerindeki saat hırsızlığıyla ilgili şirket genel müdürü Ahmet...

Küçükçekmece'de film gibi soygun: 100 bin liralık saat çaldılar (2), System.String[]

ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ KONUŞTU: 10 DAKİKALIK SOYGUN

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de dünyaca ünlü markalı saatlerin bulunduğu bir iş yerine gelen yüzleri maskeli 6 kişinin güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, işyerindeki saat hırsızlığıyla ilgili şirket genel müdürü Ahmet İrfan Nalçacı, açıklamalarda bulundu. "Sabaha karşı 04.00 sıralarında 5,6 kişi anladığım kadarıyla gece bekçimizden iki, üç tanesi gece bekçimizi ara devriyesinde silah tutmuşlar. Diğerleri de ana kapıyı zorla kırarak mağazaya girip, 10 dakikalık bir soygun yapıp içeriyi soymuşlar" diyen Nalçacı, şöyle konuştu:

"Sabaha karşı 04.00 sıralarında 5,6 kişi anladığım kadarıyla gece bekçimizden iki, üç tanesi gece bekçimizi ara devriyesinde silah tutmuşlar. Diğerleri de ana kapıyı zorla kırarak mağazaya girip, 10 dakikalık bir soygun yapıp içeriyi soymuşlar. Daha tespit edemedik olay yeri inceleme görevini bitirdikten sonra sayım işlemine geçeceğiz. Şu anda bir tahmin yapamıyoruz. Fotoğrafları çekildi, kayıtları yapıldı, kamera kayıtlarına bakıldı. Toplam ben 9 vitrin saydım kırılıp, boşaltılan dediğim gibi tespitten sonra rakamlarda belli olacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Soygunun meydana geldiği yer

Polisin olay yeri çalışması

Vitrinden görüntüler

İş yeri sahibi ile röp.

Genel ve detaylar

EK:

-----

İş yerine ait güvenlik kamera görüntüsü

Hırsızların içeri girmesi

Vitrinden çaldıkları saatler

Hırsızların mağazadan çıkışları

Genel ve detaylar


DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu
Küçükçekmece'de hırsızlar saat dükkanını soydular Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı

Son Dakika Haberleri
14:01 Sözcü Davası kararına ilişkin basın açıklaması - Son Dakika
14:01 Burhaniye'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
14:00 Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (7) - Son Dakika
13:56 Teknolojinin bilim kanadı Sivas'ta buluştu - Son Dakika
13:55 Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'dan Kazakistan'a başsağlığı mesajı - Son Dakika
13:12 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Son Dakika
12:40 Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 14:03:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçükçekmece'de film gibi soygun: 100 bin liralık saat çaldılar (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]