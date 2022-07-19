Küçükçekmece'de film sahnelerin aratmayan kovalamaca - Son Dakika
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Küçükçekmece'de film sahnelerin aratmayan kovalamaca

19.07.2022 20:04

Küçükçekmece'de film sahnelerin aratmayan kovalamaca Küçükçekmece'de kesinleşmiş cezası olduğu için yakalanan bir kişi, polis aracının içinden arkadaşları tarafından başka bir araca alınarak kaçırılmak istendi.

Küçükçekmece'de film sahnelerin aratmayan kovalamaca

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kesinleşmiş cezası olduğu için yakalanan bir kişi, polis aracının içinden arkadaşları tarafından başka bir araca alınarak kaçırılmak istendi. Şüphelinin araca binmesiyle birlikte bir polis memuruna çarparak kaçan şüpheliler, polisin kendi araçlarına binerek bir kişiyi bacağından vurması sonucu yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden işlediği bir suç nedeniyle kesinleşmiş cezası olan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak polis aracına bindirildi. Bu sırada şüphelinin arkadaşları, yakalanan şahsı kaçırmak için plan yapıp, 34 LRP 81 plakalı kendi araçlarıyla polis aracının yanına yaklaştı.

Polis memuruna vurup kaçmaya çalıştılar

Polis aracındaki şüpheli şahıs, polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendisini kaçırmak isteyen arkadaşlarının arabasına bindi. Yakalanan şahsın arkadaşlarının arabasına binmesiyle birlikte, şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen bir polis memuruna çarparak kaçtı.

Kovalamaca sırasında polis, aracına bindiği şüphelileri yakaladı

Bu sırada polis ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada, bir polis memuru trafiğin yoğun olduğu bir bölgede şüphelilerin aracına bindi. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracın sürücüsü polis memurunun arabada olmasına rağmen ilerlemeye devam etti. Bu sırada polis ve şüpheliler arasında araç içerisinde boğuşmalar yaşandı. Polis memuru ise belindeki tabancasıyla bir kişiyi bacağından vurunca, sürücü aracı durdurmak zorunda kaldı. Arkadan gelen polis ekipleri ise araçta bulunan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin çarptığı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de film sahnelerin aratmayan kovalamaca - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de film sahnelerin aratmayan kovalamaca - Son Dakika
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