Küçükçekmece'de gasp ve kapkaç şüphelisi 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de gasp ve kapkaç şüphelisi 4 kişi yakalandı

7 saat önce

Küçükçekmece'de 1'i gasp 2'si kapkaç olaylarının şüphelisi 4 kişi yakalandı.

Küçükçekmece'de 1'i gasp 2'si kapkaç olaylarının şüphelisi 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sefaköy'de, 5 Şubat günü, Tunahan A., bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirilerek cep telefonu gasp edildi. 7 Şubat günü Hakan Ahmet D.'nin, 12 Şubat günü de Hatice A.'nın cep telefonları kapkaç yöntemiyle çalındı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gasp ve 2 kapkaç olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayları gerçekleştiren kişilerin Abdullah Azam S. (19), Yusuf O. (19) ve Umut G. (21) olduğunu belirledi. Şüpheliler, Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Anadolu Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamada, Bıçak çekerek gasp olayının Abdullah Azam S., 2 kapkaç olayının ise Yusuf O. ve M.F.G. (17)'nin tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 2 cep telefonunun Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir telefoncuya satıldığı belirlendi. Polis, telefonları alan Ferdi K.(27)'yı da gözaltına aldı. Şüphelilerin bir telefonu da Kanarya Mahallesi'nde Emre B.'ye sattıklarını ifade etti. Haber verilen Emre B., cep telefonunu geri getirerek emniyete iade etti.

Şüphelilerden Abdullah Azam S.'nin çok sayıda hırsızlık suçundan, Yusuf O.'nun hırsızlık ve kapkaç suçlarından, Umut G.'nin hırsızlık suçlarından ve Ferdi K.'nın ise hırsızlık malını satın almak suçundan suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferdi K. ve Umut G. adli serbest bırakılırken, Abdullah Azam S. ve Yusuf O. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.F.G.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Küçükçekmece'de gasp ve kapkaç şüphelisi 4 kişi yakalandı

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:59 Kaynak: DHA
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