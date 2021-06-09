Mahalle sakini Emre Kabasakal, İkinci katta oturuyordum. Bir kıvılcım çıktığını fark ettik. Komşular bizi uyardı, sonrasında kıvılcımın hararetlenmesiyle bina yandı. Burada kimin oturduğu da belli değil, mülteci veya tinerci de olabilir. Ben 15 yıldır burada oturuyorum. Yangın bizi de etkiledi binayı komple boşalttık. Öbür binayı boşaltamadık ama şükürler olsun ki, sadece maddi hasarımız oldu, manevi herhangi bir can kaybımız olmadı
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KÜÇÜKÇEKMECE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI - Son Dakika