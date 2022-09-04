Küçükçekmece'deki kafe kavgası olayında yeni gelişme - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'deki kafe kavgası olayında yeni gelişme

04.09.2022 13:12
Küçükçekmece'deki kafe kavgası olayında yeni gelişme

Küçükçekmece'de geçtiğimiz ay bir kafede çıkan ve 21 kişinin yaralandığı, 23 kişinin tutuklandığı kavga olayında yeni gelişme yaşandı.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz ay bir kafede çıkan ve 21 kişinin yaralandığı, 23 kişinin tutuklandığı kavga olayında yeni gelişme yaşandı. Kavgaya karışan ve olay sonrası sosyal medya üzerinden tehditler savuran şüpheliye yönelik yapılan operasyonda şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin kaldığı ev ve kullandığı araçtan çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Merkez Mahallesi'ndeki bir kafede 18 Ağustos'ta çıkan, 21 kişinin yaralandığı, 23 kişinin tutuklandığı kavganın ardından sosyal medyadan tehditler savuran S.T.'nin (27) yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde Küçükçekmece'de 4 farklı adres ve bir araçta 1 Eylül'de arama yapıldı. Aramalarda 4 av tüfeği, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 18 bıçak, havalı tüfek, çelik yelek, kütüklük, 2 tabanca aparatı, bin 575 adet 9.19 milimetre fişek, bin 747 adet 7.62 milimetre fişek, 190 boş kovan, 416 kartuş, 10 şarjör ve el telsizi ele geçirildi.

Tehdit içerikli paylaşımları yaptığı belirlenen S.T. ile yanındaki E.T. (41) gözaltına alındı. S.T. hakkında "Kasten Öldürme" suçundan yakalama kararı olduğu da tespit edildi. Şüphelilerden E.T., sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılırken, şüpheli S.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü Sokakta oyun oynayan çocuk aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti Sokakta oyun oynayan çocuk aracın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'deki kafe kavgası olayında yeni gelişme - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
10:35 "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 13:12:17. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki kafe kavgası olayında yeni gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement