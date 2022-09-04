KÜÇÜKÇEKMECE'de geçtiğimiz ay kafede çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası sosyal medyadan tehditler yağdıran şüpheliye yönelik yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAFEDEKİ KAVGA: SOSYAL MEDYADA TEHDİTLER YAĞDIRDI, CEPHANELİK ÇIKTI - Son Dakika

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