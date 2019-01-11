Küçükçekmece'de Geleneksel Oyunlar Şenliği
1 saat önce
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2. Okul Olimpiyatları 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri' renkli görüntüler oluşturdu.
Küçükçekmece Belediyesi
ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından ortaklaşa düzenlenen 2. Okul Olimpiyatları 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri' renkli görüntüler oluşturdu.
Küçükçekmece Arif Nihat Asya
Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleşen şenliğe, 41 okuldan 656 çocuk katıldı. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri'ni Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de izledi.
Unutulmaya yüz tutan oyunlar oynandı
Şenlikte çocuklar, mendil kapmaca, yakan top, tombik, yağ satarım bal satarım, el değdirerek bayrak koşusu gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynadı. Oyunlar sonrası 7 kategoride dereceye giren öğrencilere Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt tarafından ödüller verildi.
Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere aktarmak, çocukların yoğun ders maratonu arasında eğlenebilecekleri ve kaynaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, oyun çağındaki çocuklarımızı dışarıya çıkararak sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve aileleri keyifli vakit geçirdi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:40 Kaynak: İHA
Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!
Son Dakika! Erdoğan: Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız
Son Dakika! Televizyon Taksit Sayısı Artırıldı
Ayakkabıdaki Yüzde 50 İndirim Oyunu, Uyanık Vatandaşın Dikkatinden Kaçmadı