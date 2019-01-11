Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de Geleneksel Oyunlar Şenliği

Küçükçekmece'de Geleneksel Oyunlar Şenliği

1 saat önce

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2. Okul Olimpiyatları 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri' renkli görüntüler oluşturdu.

Küçükçekmece'de Geleneksel Oyunlar Şenliği, System.String[]
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2. Okul Olimpiyatları 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri' renkli görüntüler oluşturdu.

Küçükçekmece Arif Nihat Asya Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleşen şenliğe, 41 okuldan 656 çocuk katıldı. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri'ni Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de izledi.

Unutulmaya yüz tutan oyunlar oynandı

Şenlikte çocuklar, mendil kapmaca, yakan top, tombik, yağ satarım bal satarım, el değdirerek bayrak koşusu gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynadı. Oyunlar sonrası 7 kategoride dereceye giren öğrencilere Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt tarafından ödüller verildi.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere aktarmak, çocukların yoğun ders maratonu arasında eğlenebilecekleri ve kaynaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, oyun çağındaki çocuklarımızı dışarıya çıkararak sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve aileleri keyifli vakit geçirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:40 Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel
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