Evinin önünde oturduğu esnada gözü bir anda karardı! Maganda kurşunu 16 yaşındaki kızı kör etti - Son Dakika
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Evinin önünde oturduğu esnada gözü bir anda karardı! Maganda kurşunu 16 yaşındaki kızı kör etti

22.07.2023 15:15

Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Havin Karaoğlan, evinin önünde otururken nereden ateşlendiği bilinmeyen bir tabancadan çıkan kurşunun gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Genç kızın sol gözünü kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Havin Karaoğlan, evinin önünde oturduğu sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç kız, sol gözünü kaybetti.

2 EL SİLAH SESİ DUYULDU

20 Temmuz Perşembe günü 23.30 sıralarında, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde Havin Karaoğlan (16) ve teyzesi Zilan Balbal evin önünde oturdukları sırada, 2 el silah sesi duyuldu. Havin Karaoğlan nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların birinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Maganda kurşunu 16 yaşındaki kızı kör etti

KANLAR İÇİNDE KALDI, GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan genç kız, komşuları tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hastanede çekilen tomografisinde merminin sol gözünü parçalayarak içeride kaldığı tespit edildi. Sol gözünü kaybeden Havin Karaoğlan'ın birçok ameliyattan geçeceği belirtilirken dün öğle saatlerinde ilk ameliyatı yapıldı.

Maganda kurşunu 16 yaşındaki kızı kör etti

"4. SESTE KURŞUN GÖZÜME İSABET ETTİ"

Havin Karaoğlan ameliyatı sonrası hastane odasında açıklamalarda bulundu. Havin, "Teyzemle kapımızın önünde oturuyorduk. 3 el silah sesi duydum, tam teyzeme dönüp 'Bir şey mi patlatıyorlar' diye soracaktım. Dördüncü seste kurşun gözüme isabet etti. Bilincim kayboldu, 'Üstümü başımı kim ıslattı' diyerek kendime geldiğimde her taraf kandı" dedi.

"ŞU ANDA HİÇ BİRŞEY GÖREMİYORUM, 3 AMELİYATA DAHA GİRECEĞİM"

"Şu anda hiçbir şey göremiyorum, 3 ameliyata daha gireceğim" diyen genç kız, "Kurşun hala gözümde, ölme riskim de çok yüksekmiş. Doktorlar ucu ucuna kurtulduğumu söyledi" diye konuştu. Bir gözünün görmediğini diğer gözünde ise görme kaybı olduğunu ifade eden Karaoğlan, "Kullandıkları silah büyük ihtimal ruhsatsızdı, devletin denetlemesini istiyorum. Sokakta bir sürü çocuk vardı, herkes dışardaydı" ifadelerini kullandı.

Maganda kurşunu 16 yaşındaki kızı kör etti

"HAYALLERİ VARDI, HOSTES OLACAKTI"

Anneannesi Müzeyyen Balbal, "Torunum kızımla birlikte marketten meyve suyu alıp burada oturuyorlar. İki el silah sesi duyuyorlar. Nasıl olduğunu anlamamışlar, gözüne bir cisim gelmiş. Daha sonra komşular toplandı. Özel hastaneye götürdüler. Orada müdahale edemediler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada baktılar, tomografi çektiler. Gözünün içinde mermi varmış. Gözünü tamamen parçalamış. Ameliyatta gözünü alacaklar. Polisler gelip inceleme yapmış, biz hastanedeydik. İnşallah bulunur, hak yerini bulur. Gencecik kız, hayalleri vardı. 'Hostes olacağım' diyordu" dedi.

Maganda kurşunu 16 yaşındaki kızı kör etti

"KURŞUNU İÇERİDE BIRAKACAKLAR"

Genç kız yaralandığı sırada yanında bulunan Zilan Balbal, "Kapımızın önünde yeğenimle oturuyorduk. Oturalı 1-2 dakika olmuştu. Sağ çaprazdan, bir binadan olduğunu düşünüyoruz, 1-2 el silah sesi geldi. Yeğenimin her yeri kan revan içinde kaldı. Komşumuzun arabasıyla alıp özel hastaneye götürdük. Göz doktoru olmadığı için oradan da devlet hastanesine getirdik. 3-4 tane ameliyat gerekiyormuş. Röntgende tam olarak görünmüyor, parlama yapıyor ama doktorlar kurşun olduğunu düşünüyorlar. Kurşunu içeride bırakacaklarmış. Şu an için hayati tehlikesi olduğuna dair bir şey söylemediler. Ancak bir gözü kör, o kesin. Kurşun içeride" diye konuştu.

POLİS BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak 17 yaşındaki U.A.E.'yi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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Küçükçekmece, Karaoğlan, Havin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinin önünde oturduğu esnada gözü bir anda karardı! Maganda kurşunu 16 yaşındaki kızı kör etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinin önünde oturduğu esnada gözü bir anda karardı! Maganda kurşunu 16 yaşındaki kızı kör etti - Son Dakika
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