16 yaşındaki kız, sokaktaki kavgayı izlerken camdan düşerek yaşamını yitirdi

Akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde iddiaya göre 16 yaşındaki Irmak Bayar, sokakta kavga eden iki grubu izlemek için balkonda bulunan sehpanın üzerine çıktı.

SEHPA KAYINCA AŞAĞI DÜŞTÜ

Zeminin kayganlığını hesaba katmayan genç kız sehpanın kayması sonucu camdan düştü. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Camdan düşen genç Irmak Bayar'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.