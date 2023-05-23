16 yaşındaki kız, sokaktaki kavgayı izlerken camdan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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16 yaşındaki kız, sokaktaki kavgayı izlerken camdan düşerek yaşamını yitirdi

23.05.2023 12:02

Küçükçekmece'de sokak arasında kavga eden grubu izlemek isteyen 16 yaşındaki Irmak B., kavgayı seyrettiği esnada ayağı kayarak camdan düştü. Olay sonucu genç kız yaşamını yitirirken, ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.

Akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde iddiaya göre 16 yaşındaki Irmak Bayar, sokakta kavga eden iki grubu izlemek için balkonda bulunan sehpanın üzerine çıktı.

SEHPA KAYINCA AŞAĞI DÜŞTÜ

Zeminin kayganlığını hesaba katmayan genç kız sehpanın kayması sonucu camdan düştü. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Camdan düşen genç Irmak Bayar'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki kız, sokaktaki kavgayı izlerken camdan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 yaşındaki kız, sokaktaki kavgayı izlerken camdan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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