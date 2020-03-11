Küçükçekmece'de gençler birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de gençler birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı

6 saat önce

Küçükçekmece'de gençler birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı Küçükçekmece'de bir kafenin içinde gençler arasında çıkan kavga caddeye taştı.

Küçükçekmece'de gençler birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir kafenin içinde gençler arasında çıkan kavga caddeye taştı. 1 kişinin bıçaklandığı kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Halkalı Caddesinde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede farklı masalarda oturan gençler arasında sözlü tartışma çıktı. Kafede bir süre tartışan gençler dışarı çıktı fakat tartışma cadde üzerinde de devam etti. İddiaya göre kız meselesinden dolayı başlayan tartışma yerini tekme ve yumruklara bıraktı.

Bir anda kavga çıktı sokak aralarına taştı

Taraflar karşılıklı tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Mahalle sakinleri sokak aralarına kadar taşan kavgada büyük panik yaşadı. Yaşanan kavgada bıçakların çekilmesiyle bir kişi olay yerinde bıçaklandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan bu olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin dışarıya çıktığı, sözlü tartışmaya girdiği ve ardından tekmeli yumruklu kavga etmeye başladığı görülüyor.

Küçükçekmece'de gençler birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı

Küçükçekmece, Halkalı, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:56 Kaynak: İHA
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