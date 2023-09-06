Küçükçekmece'de geri dönüşüm tesisindeki tüm atıklar sel sularıyla dışarıya çıktı

Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış megakent İstanbul'un sel sularıyla kaplanmasına neden oldu. 1 saatte Arnavutköy ve Başakşehir çevrelerine metrekareye tam 128 kilogram yağış düşerken, sel sebebiyle 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNİ SEL SULARI BASTI

Selin vurduğu Küçükçekmece'de kaydedilen bir video ise yaşanan durumun vahametini gözler önüne serdi. İlçede yer alan bir geri dönüşüm tesisindeki tüm atıklar sel sularıyla dışarı çıkarken, binlerce atık sokağa saçıldı.

BİNLERCE ATIK SOKAĞA SAÇILDI

Havaforum tarafından paylaşılan videoya "İstanbul, Küçükçekmece geri dönüşüm tesisindeki tüm atıklar sel sularıyla dışarıya çıkıyor. Sularda bakteri riski bulunmaktadır, dikkat..." notu düşülürken, görüntülerde binlerce 'plastik' atığın sel suları üzerinde yüzdüğü görülüyor.