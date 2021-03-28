KÜÇÜKÇEKMECE'DE GERİ GERİ GİDEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜLER - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu 'nda yoğun trafikten kurtulmak için geri geri giderek yan yola giren, kendilerini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin o anları kameralara yansıdı.

Küçükçekmece D-100 karayolu Florya istikametinde polis ekipleri uygulama yaptı. Yapılan uygulama sonrası yolda yoğunluk oluştu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler ise çözümü yolda geri geri giderek yan yola girmekte buldu. Kuralları hiçe sayan sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye attığı o anlar kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü:

------------------------Araçlardan detay-Geri geri gelen araçlar detay-Trafikten detay-Polisten detay-Genel görüntü ve detay

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