KÜÇÜKÇEKMECE'DE GÖLE DÖNEN YOLDA SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ - Son Dakika

Şiddetli yağmurun etkili olduğu Küçükçekmece'de bazı yollar göle döndü. Araç sürücüleri yağmur sularının içinden güçlükle ilerledi.Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da birçok ilçede sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli yağmurun etkili olduğu yerlerden biri Küçükçekmece oldu. Trafikteki bazı araçlar yağmur nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın hemen ardından Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan Fatih Caddesi ve Fulya Sokak kesişimindeki yol göle döndü. Bazı otomobil sürücüleri biriken suyun yüksekliği nedeniyle bekleme yaparken bazı sürücüler de göle dönen yoldan güçlükle ilerledi.

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