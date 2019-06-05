Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de gündüz keşif, gece hırsızlık yapan şüpheliler kamerada TAMAMI
Son Dakika Güncel Haber

Küçükçekmece'de gündüz keşif, gece hırsızlık yapan şüpheliler kamerada TAMAMI

55 dakika önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir marketin ana kasasından 74 bin 360 TL çaldığı tespit edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de gündüz keşif, gece hırsızlık yapan şüpheliler kamerada TAMAMI, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE'de bir marketin ana kasasından 74 bin 360 TL çaldığı tespit edilen 3  şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 3 şüphelinin hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.   


 

74 BİN 360 TL ÇALDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Olay Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan bir markette 8 Nisan 2019 tarihinde gece saat 01.49'da meydana geldi. Alarm şirketi, market sorumlusu E.G.'yi arayarak, marketin alarmının çaldığını söyledi. E.G. de mağazaya gitti ve  mağazanın depo kapısının açık olduğunu gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri ve E.G.  mağaza içerisini kontrol etti ve ana kasadan 74 bin 360 TL nakit paranın çalındığı tespit etti. Harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri kamera kayıtlarını inceledi ve  hırsızlık eylemini gerçekleştiren şüphelilerin  Ercan A. (20) ve Ferhat A. (19) ve Zeki E. (18) olduğunu belirledi. Ercan A. ve Ferhat A. 16 Nisan 2019 tarihinde Kartaltepe Mahallesi'nde, şüpheli Zeki E. (18) ise 17 Nisan 2019 tarihinde ikametinde yakalandı. 3 şüphelininin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


 

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan 3 şüphelinin markete girmesi ve hırsızlık anları ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.  Güvenlik kamerası görüntülerinde 3 şüpheliden biri gündüz saatlerinde markete girerek keşif yapıyor. Keşfin ardından bir şüphelinin marketin depo kısmından çıkarak uzaklaşması da güvenlik kamerasına yansırken, gece 01.49'da da 3 şüpheli depodan markete giriyor. Şüpheliler, ana kasadan 74 bin 360 TL'yi alıyor ve koşarak kayıplara karışıyor.  


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:19 Kaynak: DHA
Küçükçekmece, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Market hırsızlarının soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 13:14:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de gündüz keşif, gece hırsızlık yapan şüpheliler kamerada TAMAMI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]