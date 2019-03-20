Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti
19 dakika önce
KÜÇÜKÇEKMECE'de rezidanstan düşerek öldüğü belirtilen kadının bıçaklandığı belirlendi.
KÜÇÜKÇEKMECE'de rezidanstan düşerek öldüğü belirtilen kadının bıçaklandığı belirlendi.
Olay gece 00.30 sıralarında Küçükçekmece
İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan 14 katlı lüks bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, günlük olarak kiraya verilen 9. kattaki bir dairede önce tartışma sesleri duyan ve daha sonra binanın zemin katında bulunan bir marketin üstüne birinin düştüğünü gören komşular polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi. Kadının bıçaklandığı belirlenirken polis, biri kadın 4 kişiyi ifade işlemleri için polis merkezine götürdü. Polis
olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - Bezgin
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:41 Kaynak: DHA
Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti
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