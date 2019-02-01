Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Tankerle Çarpıştı

Küçükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Tankerle Çarpıştı

1 saat önce

Küçükçekmece'de seyir halindeki akaryakıt tankerine arkadan çarpan hafriyat kamyonunda yangın çıktı.

Küçükçekmece'de Hafriyat Kamyonu Tankerle Çarpıştı, System.String[]
Küçükçekmece'de seyir halindeki akaryakıt tankerine arkadan çarpan hafriyat kamyonunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu havalimanı istikametinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonu, önünde seyreden akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonda çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle bu bölgede ulaşım trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerini söndürme çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:58 Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güncel
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