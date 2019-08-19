Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de halı saha'da hırsızlık yapan şüpheli kamerada
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Küçükçekmece'de halı saha'da hırsızlık yapan şüpheli kamerada

26 dakika önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de halı sahanın soyunma odalarına giren bir şüpheli, o sırada maç yapanlara ait 5 telefon ve bir miktar parayı çaldı.

Küçükçekmece'de halı saha'da hırsızlık yapan şüpheli kamerada, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE'de halı sahanın soyunma odalarına giren bir şüpheli, o sırada maç yapanlara ait 5 telefon ve bir miktar parayı çaldı. Şüphelinin soyunma odalarına tek tek girerek yaptığı hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçen Çarşamba günü Halkalı'da bulunan bir halı sahada meydana geldi. Maç oynandığı sırada durumu fırsat bilen bir şüpheli soyunma odalarının olduğu bölüme yöneldi.  Soyunma odalarına elindeki anahtarla tek tek giren şüpheli içeride bulunan 5 telefon ve bir miktar parayı alarak, halı sahadan ayrıldı. Hırsızlık anları ise halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


- İstanbul
Halkalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:08 Kaynak: DHA
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