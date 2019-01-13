Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de Halk Otobüsü Alev Alev Yandı

Küçükçekmece'de Halk Otobüsü Alev Alev Yandı

49 dakika önce

KÜÇÜKÇEKMECE Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde park halindeki İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı.

Küçükçekmece'de Halk Otobüsü Alev Alev Yandı, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE  Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde park halindeki İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, halk otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Otobüsün şoförü Enes Esetkin  olayı şöyle anlattı: "İşim bittikten sonra aracı park ettim. Biz aracı park ettikten sonra evraklarımızı benzin istasyonuna bırakıyoruz. Benzin istasyonu ile aramızda 50 metre mesafe var. Evrakları bırakmaya giderken aradan 10 dakika zaman geçti. Oradaki arkadaşlar aracın yandığını söylediler. Benzin istasyonundaki yangın tüpleri ile müdahale ettik. Motor bölümünden yanmaya başladı. Araç park halindeyken yandı. Biz ne yaptıysak söndüremedik itfaiye söndürdü" dedi. Soğutma çalışmalarına başlayan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:16 Kaynak: DHA

İstanbul, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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