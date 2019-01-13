Küçükçekmece'de Halk Otobüsü Alev Alev Yandı
20 dakika önce
Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde park halindeki İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı.
Küçükçekmece Halkalı Merkez
Mahallesi Mahmutbey
Caddesi üzerinde park halindeki İstanbul
Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, halk otobüsü kullanılmaz hale geldi.
Otobüsün şoförü Enes Esetkin olayı şöyle anlattı: "İşim bittikten sonra aracı park ettim. Biz aracı park ettikten sonra evraklarımızı benzin istasyonuna bırakıyoruz. Benzin istasyonu ile aramızda 50 metre mesafe var. Evrakları bırakmaya giderken aradan 10 dakika zaman geçti. Oradaki arkadaşlar aracın yandığını söylediler. Benzin istasyonundaki yangın tüpleri ile müdahale ettik. Motor bölümünden yanmaya başladı. Araç
park halindeyken yandı. Biz ne yaptıysak söndüremedik itfaiye söndürdü" dedi.
Soğutma çalışmalarına başlayan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:57 Kaynak: DHA
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