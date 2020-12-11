Son dakika: KÜÇÜKÇEKMECE'DE HASTA NAKİL AMBULANSI DEVRİLDİ - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda özel bir firmaya ait hasta nakil ambulansı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce panelvan minibüse çarptı, ardından bariyerlere çarparak devrildi. Ambulanstaki 2 personel, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 04.00 sıralarında yaşandı. 31 L 2770 plakalı özel bir firmaya ait hasta nakil ambulansı Florya mevkiine geldiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önünde seyreden Samet Kaya idaresindeki 34 VS 4137 panelvan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans bariyerlere çarparak devrildi. Devrilen ambulansta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki sağlık çalışanı kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları, meslektaşlarının ayaktaki kontrol derken, itfaiye ekipleri de devrilen ambulansta inceleme yaptı. Polis ekipleri de yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Devrilen ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.