Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de hastane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de hastane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Küçükçekmece'de hastane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

7 saat önce

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de hastane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, System.String[]

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kanuni Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil sevisinde iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hastanenin güvenlik görevlileri ailelere müdahale ederek tarafları ayırdı.

Dışarda devam eden kavgada silah kullanıldı, açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan Ramaza Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Silahlı saldırganlar geldikleri otomobile kaçtı.

İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kanuni Sultan Süleyman, Küçükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddialarını yalanladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelip slogan atan vatandaşları selamladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 08:29:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de hastane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]