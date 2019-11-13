Küçükçekmece'de hastane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kanuni Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil sevisinde iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hastanenin güvenlik görevlileri ailelere müdahale ederek tarafları ayırdı.

Dışarda devam eden kavgada silah kullanıldı, açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan Ramaza Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Silahlı saldırganlar geldikleri otomobile kaçtı.

İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.