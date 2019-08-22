Son Dakika Haberleri: Küçükçekmece'de hastanede yangın
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Küçükçekmece'de hastanede yangın

14 dakika önce

Küçükçekme'de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilaç deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de hastanede yangın, System.String[]

Küçükçekme'de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilaç deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin alt katındaki ilaç deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hastane görevlilerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kanuni Sultan Süleyman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:30 Kaynak: AA
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