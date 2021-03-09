KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM -1 - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM -1

09.03.2021 17:09

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği öne sürülen görüntüler üzerine hayvanseverler eylem yaptı.

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği öne sürülen görüntüler üzerine hayvanseverler eylem yaptı.

REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM

Sosyal medyada, Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti. Görüntülerde yaralanan hayvanların kafeslere konulduğu ve tedavileri yapılmadığı iddia edildi. Görüntüler üzerine sosyal medyada örgütlenen bir grup, öğle saatlerinde rehabilitasyon merkezi önünde toplantı. Grup slogan ve pankartlarla sorumluların cezalandırılmasını istedi. Eyleme görüntüleri paylaştığı için veteriner işleri müdürlüğündeki görevine son verildiğini öne süren Hacı Yılmaz da katıldı. Hacı Yılmaz, "Videoyu ben çektim. Yayılmasına da ben sebep oldum. Artık vicdanım rahat etmedi. Çünkü ben buradan ekmek yiyorum. Çocuklarıma da bir lokma ekmek götürüyorum ve helal götürmek istiyorum. Bunlar bakımsızlıktan ölüyorlar ve veteriner hekimin sigara içmesini çay içmesini keyfini bekliyoruz ki hayvan tedavi görecek. Bakın size yemin ediyorum yalan söylemiyorum. Buradan da yalan söylemediğimi şuradan anlayın, ben bu videoları yayılmasına sebep oldum ve ondan sonra işimden çıkarıldım. Tehdit edildim. Ben bugün mahkemeden savcılıktan buraya geldim" dedi.

Tehdit edildiğini öne süren Yılmaz, "Doğruları söylediğim için Veteriner İşleri Müdürü Saniye Yıldız tehdit ediyor beni. Evimden aldırmakla başkanımızın haberi olmadan onun ağzıyla beni tehdit ediyor. 'Seni evinden aldırırım ben aldıramazsam o aldırır' diyor. Yani burada ölenlere, öldürenlere göz mü yumalım? Ben bunu kamuoyuna yansıttığım için şu anda onların gözünde suçluyum. Ben dışarda yaralı ve hasta hayvan toplama personeliyim. Bir nevi ambulansım. Ben bunları topluyorum getiriyorum veteriner hekimlere teslim ediyorum. Ben burada vardiyalı da çalışıyorum burada teslim ediyorum veterinere. Kiminin sigara içmesini, keyfini bekliyoruz içerde hayvan ölüyor, bakmıyorlar. Ben bunları Temmuz - Ağustos'ta çektim. Söylememe rağmen, bu kedilerin köpeklerin hali nedir dememe rağmen, 'Siz karışmayın, kapı orada' dediler" şeklinde konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: İDDİALARIN KABUL EDİLEBİLİR BİR YANI YOK

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saniye Yıldız, videolar ve iddialarla ilgili konuştu. Yıldız, "Bu durumda hukuki süreç devam ediyor. Sonuçlandıktan sonra her şey ortaya çıkacaktır. Ama biz yaptığımız tüm hizmetler hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz. Biz hizmetimizin arkasındayız. Böyle bir şeyin olamayacağını tüm hayvanseverler zaten biliyorlar. Çalışanların neden işten çıkarıldığı noktasında ise, zaten birçok personel 31.12.2020 tarihinden itibaren Küçükçekmece Belediyesi personeli değil, müteahhit hizmeti üzerinden ilerleyen personeldir. Yani bir yıllıktır. Yıl sonunda personel değişiklikleri, işi bittikten sonra çıkış yapılır. Hangi firmayla bir hal alırsa o kendi personeli ile çalışır. Bakımsızlıktan ya da ihmalkarlıktan ölecek bir hayvan söz konusu değil. Çünkü merkezimizde 2 tane ameliyathane, 2 tane muayene odası, tam teşekküllü bir radyoloji, tam teşekküllü laboratuvar ve tarım bakanlığından ruhsatlı bir eczaneye sahibiz. Böyle bir merkezde, bu kadar yatırımın yapıldığı bir merkezde bakımsızlıktan ya da ilgisizlikten ölecek bir hayvanın olması söz konusu değildir. Bununla ilgili herhangi bir şekilde hiçbir iddiayı hiçbir videoyu kabul etmiyoruz. Çok açık ve şeffafız. Hiçbir personelin bir belediye başkanına ulaşmadığı noktası gerçeği yansıtmamaktadır. İddiaların hiçbir şekilde kabul edilebilir bir yanı yok" şeklinde konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM -1
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM -1
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM -1
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM -1
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM -1
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM -1
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM -1
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM -1
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM -1
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM -1

Küçükçekmece Belediyesi, Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Veteriner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖNÜNDE EYLEM -1 - Son Dakika


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