Küçükçekmece'de hedef bir yılda 30 bin öğrenciye geri dönüşüm eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi, geri dönüşümde toplumsal farkındalığın küçük yaşta kazandırılması amacıyla 2019-2020 eğitim-öğretim yılı boyunca anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda yapılacak çalışmalarla 30 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.



Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, geri dönüşümün farkındalıkla başladığına dikkat çekerek, "Gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kolları bugünden sıvamak gerekiyor. Bu bizim onlara olan mirasımız değil, borcumuzdur. Küçükçekmece'de farkındalık çalışmalarımıza yaz aylarında başladık. Çocuklarla birlikte parklarda çöp topladık, reklam mecralarımızda "Amca çöpünü düşürdün", "Teyze bu çöp senin mi?" diyerek Küçükçekmeceli çocukların seslerini duyurduk. Çocuklara çevre ve geri dönüşüm bilinci kazandırılması amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine geri dönüşüm eğitimleri vermeye başladık. Hedefimiz eğitim ve öğretim yılı sonunda 30 bin öğrenciye bu farkındalığı kazandırmak. Bizlerin en büyük sorumluluğu bilinçli nesiller yetiştirmek. Bu bağlamda kente saygı, kente sevgi kültürünü, vereceğimiz eğitimler ile çocuklar ve gençlerde oluşturacağız. Önce kendi evimize ve Küçükçekmecemize sonra İstanbul ile tüm Türkiye'ye sahip çıkacağız" dedi.



Eğlenerek öğreniyorlar



Çevre ve doğaya duyarlılık bilincinin çocuklarda anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan başlayarak gelişmesi amacıyla hayata geçirilen eğitimler kapsamında, ayrıştırma ve geri dönüşüm sayesinde doğal kaynakların korunabileceği, enerji tasarrufu sağlanacağı, atık miktarının azalacağı, geleceğe yatırım ve ekonomiye katkı yapılacağı bilinci aşılanıyor. Küçükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim, çizgi film ve animasyonlarla da desteklenerek, eğlenceli hale getiriliyor. Geri dönüşüm eğitiminin, Küçükçekmece Belediyesi tarafından ebeveynler ve özel eğitim okullarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor. - İSTANBUL