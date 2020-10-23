Küçükçekmece'de hedef sıfır atık - Son Dakika

Küçükçekmece'de hedef sıfır atık

23.10.2020 10:40
Küçükçekmece'de hedef sıfır atık, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, belediye personeline sıfır atık eğitimi verdi.

Küçükçekmece Belediyesi, belediye personeline sıfır atık eğitimi verdi.

Sıfır atık dünyadaki kısıtlı kaynağın mümkün olan en iyi şekilde yeniden değerlendirilebilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Küçükçekmece Belediyesi de yaptığı çalışmalarla doğanın ve geleceğimiz olan çocuklar ve gençlerin destekçisi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Küçükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından belediye binasında hizmet veren destek personeline sıfır atık eğitimi verildi.

Küçükçekmece Belediyesi'ndeki çok amaçlı salonda Çevre Mühendisi Aylin Özgül tarafından gerçekleşen eğitimlerde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün kadın ve erkek personeline sıfır atık konusunda detaylı bilgi verildi. İlgili personel geri dönüşüm ve atıklar konusunda eğitim aldı. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında ise Küçükçekmece Belediye binasındaki çöp kutuları, geri dönüşüm kutuları ile değiştirildi. Tüm atıklar ayrıştırılarak, geri dönüşüme kazandırıldı. Eğitimlerde Destek Hizmetleri personelinin istek ve önerileri de dinlendi.

"Doğal kaynaklar verimli kullanılmalı"

Atıkların geri dönüşüm süreci içinde değerlendirilmeden bertaraf edilmesinin hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kayıplar yaşattığını belirten Özgül, "Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkıyor" dedi.

"Atıkların geri dönüşüme kazandırılması bilincinin oluşması için çalışıyoruz"

Özgül sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler de çevre koruma ve kontrol müdürlüğü olarak proje kapsamında belediyemiz çalışanlarına ve ilçemizde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine tüketim alışkanlıklarını gözden geçirerek israfı önleme ve tasarruf yaparak atıkların azaltılması ve oluşan atıkların da geri dönüşüme kazandırılması bilincinin oluşturması amacıyla eğitim programları düzenledik. Ayrıca belediyemizde ayrıştırılan atık türleri için ayrı toplama noktaları oluşturduk ve atıkların lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesini sağlıyoruz."

"Sıfır atık ile israfı önlemek için çalışıyoruz"

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Küçükçekmece Belediyesi'nin çalışmalara devam ettiğini belirten Aylin Özgül, "Sıfır atık ile israfı önlemek için uğraşıyoruz. Oluşan atığı ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmaya çalışıyoruz. Doğal kaynaklarımız sınırlı ve her geçen gün nüfus artıyor. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için tedbirli olmalıyız. Biz anne ve babalar olarak çocuklarımızın iyi yaşaması için çabalıyoruz, ama onlara iyi bir çevre bırakabilecek miyiz diye düşünmüyoruz. Çocuklarımız içebilecek su bulacak mı acaba" dedi.

"1 ton kağıdın geri dönüşüme girmesi ile 17 ağaç kesilmekten kurtuluyor"

Atıkları, kağıt, plastik, metal, cam, kompozit, pil, yağ, ilaç ve tekstil olmak üzere 9' ayıran Çevre Mühendisi Özgül, "Belediyemizde en çok kağıt, karton, plastik atıkları çıkıyor. 1 ton kağıtla 17 ağacın kesilmesini önlüyoruz. Plastik su bardakları, ofiste kullandığımız kağıtlar dönüşebiliyor ama lavaboda kullanılan karton ve kağıtları dönüştürmüyoruz. Plastik kullanım alanı çok geniş. 500 gram plastik için 91 litre su harcamak gerekiyor. Plastik geri dönüşümleri ile hem sudan hem enerjiden tasarruf sağlanıyor" diye konuştu.

"Bitkisel yağ, pil ve elektronik atıkları topluyoruz"

Küçükçekmece Belediyesi olarak tekstil, pil, yağ, elektronik, ambalaj ve ilaç atıklarını topladıklarını da belirten Aylin Özgür, "Belediyemiz bu konuda titizlikle çalışıyor. Vatandaşlar hem belediyemizin atık toplama ünitelerine atıklarını bırakabiliyorlar hem de istedikleri takdirde biz giderek evlerinden atık yağları ile elektronik atıklarını alıyoruz. Özellikle bitkisel yağlarda 1 litre yağı lavaboya döktüğünüzde 1 milyon litre su ve deniz kirleniyor" ifadelerini kullandı.

Sıfır atık neden önemli

Sıfır Atık kavramının dünya kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıktığını da vurgulayan Aylin Özgül, "Nüfus ve tüketim hızla artarken kaynaklarımız giderek azalmaktadır. 2015 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Kaynak Paneli Raporuna göre dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyara ulaşması bekleniyor. Buna karşılık iklim değişikliği, arazilerin bozulumu, su kıtlığı gibi sebeplerle dünya gıda üretiminin yüzde 25 oranında azalması beklenmektedir. İnsanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin, dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün, Dünya Limit Aşımı Günü (World overshoot day) olarak tanımlıyor. Ülkemiz için bu tarih 2019 yılında 29 Haziran olarak açıklanmıştır. Bu; doğanın bize 2019 yılında kullanmamız için sunduğu kaynakları 6'ncı ayın sonunda tüketip kalan aylarda 2020'den borç aldığımız anlamına geliyor. Bundan dolayı sıfır atık ortaya çıkmıştır. Sıfır atığın amacı kaynakları yok etmek yerine tüm kaynakların geri alınabileceği bir sistem oluşturmaktır. Bu durumda sadece geri dönüşüm de yeterli olmamaktadır. Çünkü üretilen plastiğin sadece yüzde 9'u geri dönüştürülebilmektedir. Sıfır Atık projesini en basit olarak "çöpe mümkün olduğunca hiçbir şey atmamak ve alışveriş yaparken gereksiz ambalajdan kaçınmak olarak tanımlayabiliriz" diyerek sözlerini sürdürdü.

Özgül, ayrıca Küçükçekmece Belediyesi'nin yapım aşamasında olan Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi' ni tamamladıktan sonra hizmete açılacağını ve burada tüm atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılacağını söyledi. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de hedef sıfır atık
Küçükçekmece'de hedef sıfır atık
Küçükçekmece'de hedef sıfır atık
Küçükçekmece'de hedef sıfır atık
Küçükçekmece'de hedef sıfır atık
Küçükçekmece'de hedef sıfır atık
Küçükçekmece'de hedef sıfır atık

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Plastik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de hedef sıfır atık - Son Dakika

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