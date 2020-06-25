Küçükçekmece'de her gün 450 ailenin sofrasına sıcak yemek - Son Dakika

Küçükçekmece'de her gün 450 ailenin sofrasına sıcak yemek

Küçükçekmece Belediyesi, Aşevi Ek Hizmet Binası'nı hizmete açılmasıyla bin 400 olan günlük sıcak yemek kapasitesini 4 bin porsiyona çıkarttı.

Küçükçekmece Belediyesi, Aşevi Ek Hizmet Binası'nı hizmete açılmasıyla bin 400 olan günlük sıcak yemek kapasitesini 4 bin porsiyona çıkarttı.

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Küçükçekmece Belediyesi bünyesindeki AŞ evi ile evde kendi yemeğini pişiremeyen yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere günde 2 öğün (öğle ve akşam yemeği olmak üzere) sıcak yemek hizmeti veriyor. Ek hizmet binası ile kapasitesi de artırılan AŞ evinde her gün özenle hazırlanan iki çeşit yemek, sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve yemek yapamayacak durumdaki ailelerin kapılarına kadar götürüyor.


Yemekler titizlikle hazırlanıyor


2 gıda teknikeri ve 1 diyetisyenin kontrolünde oluşturulan menüler, 7 aşçı tarafından hazırlanıyor. 7 temizlik personelinin görev yaptığı yemekhanede, maske, bone ve eldiven kullanan personel tarafından titizlikle yıkanan, doğranan malzemeler de dev kazanlarda tamamen hijyenik ortamda pişiriliyor. Aynı özenle sefer taslarına konulan yemekler, 8 kişilik dağıtım personeli tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.


Küçükçekmece Belediyesi AŞ evi yemek isteyen ihtiyaç sahibi misafirlerini ise 13.30-14.00 saatleri arasında Bezirganbahçe'deki ek hizmet binasında ağırlıyor. Önceden sıcak yemek hizmeti verilen aile sayısı günde 220 aile 800 porsiyon iken yeni binanın açılması ile birlikte 450 aileye 1400 porsiyon sıcak yemek hizmeti sunuluyor. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de her gün 450 ailenin sofrasına sıcak yemek - Son Dakika

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