Küçükçekmece'de ebeveynlerince tartaklanan bebek korumaya alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de ebeveynlerince tartaklanan bebek korumaya alındı

13.04.2023 18:37

Küçükçekmece'de madde bağımlısı anne ve babası tarafından kavga sırasında yere atıldığı ileri sürülen 5 aylık bebek C.Y. tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve korumaya alındı. Bebek C.Y.'nin yapılan ilk muayenesinde, kafasında travma ve darbeye bağlı kan birikmesi olduğu bildirildi.

Küçükçekmece Sefaköy'de önceki gün Tufan Y. ve Şevval Çağrı Ü. bebekleri kucaklarındayken tartışmaya başladı. Bebeğin hırpalandığını gören çevredekiler çifte tepki gösterdi. Bebeğin kafasındaki yaranın fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri çağırıldı. Çiftin arasında yaşanan tartışma anları ise olaya müdahale edenler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Küçükçekmece'de hırpalandığı iddia edilen bebek koruma altına alındı

KÜÇÜK BEBEK AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ve babayı gözaltına alarak karakola götürdü. Bebek ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KAFASINDA KAN BİRİKMİŞ

Bebek C.Y.'nin yapılan ilk muayenesinde sağ el, sağ ve sol ayak bileklerinde damar yolu açılmasına bağlı izler olduğu tespit edildi. Ayrıca kafasında travma ve darbeye bağlı kan birikmesi olduğu belirtildi. Üç gün de bir bebeğe pansuman yapılması gerektiği ifade edilerek taburcu edildi.

Küçükçekmece'de hırpalandığı iddia edilen bebek koruma altına alındı

DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Bebek C.Y. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve koruma altına alındı. Gözaltına alınan anne ve baba ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Küçükçekmece'de anne ve babası tarafından hırpalandığı iddia edilen bebek koruma altına alındı Küçükçekmece'de anne ve babası tarafından hırpalandığı iddia edilen bebek koruma altına alındı Böyle anne baba olmaz olsun! Tartışma sırasında 5 aylık bebeklerini yere fırlattılar Böyle anne baba olmaz olsun! Tartışma sırasında 5 aylık bebeklerini yere fırlattılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Küçükçekmece, Çocuk, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Küçükçekmece'de ebeveynlerince tartaklanan bebek korumaya alındı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Babacan, adaylığı tartışma konusu olan Sadullah Ergin hakkında sessizliğini bozdu: Aşmamız gereken ön yargılardan kaynaklanıyor
17:30 Babacan, adaylığı tartışma yaratan Sadullah Ergin hakkında konuştu: Aşmamız gereken ön yargılardan kaynaklanıyor
17:28 Küçükçekmece'de anne ve babası tarafından hırpalandığı iddia edilen bebek koruma altına alındı
17:28 Küçükçekmece'de ebeveynlerince tartaklanan bebek korumaya alındı
17:28 Selahattin Demirtaş'tan önemli paylaşım: PKK'nın silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız
17:23 Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım: PKK'nın silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız
17:15 Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu hapla yakalanan şüphelinin savunması hayrete düşürdü: Benim değil, çaldım
17:19 Suudi Arabistan'ın gündeminde Ronaldo var! Söylediği söz, Garcia'nın işinden etti
17:15 Adana'da 251 bin 776 uyuşturucu hapla yakayı ele veren şüphelinin savunması şaşkına çevirdi: Benim değil, çaldım
17:13 Bütün ülke onu konuşuyor! Ronaldo, ettiği bir lafla taş üstünde taş bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2023 18:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de ebeveynlerince tartaklanan bebek korumaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement