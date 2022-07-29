Yayayı ezmek istemeyen motorlu kurye dubaya çarparak kaldırıma savruldu: O anlar kamerada

Küçükçekmece'de hızını alamayan bir motorlu kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan yayayı ezmemek için demir dubaya çarpınca motosikletten savruldu. Yaralı kurye hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 27 Temmuz'da akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hızını alamayan bir motorlu kurye yolun karşısına geçmeye çalışan Rodi İzzettin'i ezmemek için kaldırım kenarında bulunan demir dubaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle moto kurye kaldırıma savrulurken, üzerine gelen aracı görünce geriye kaçan yaya, ezilmekten kıl payı kurtuldu. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağı ve kafasından yaralanan kuryeyi hastaneye kaldırdı.

"Rüya sandım, gözüm karardı"

Kazadan kıl payı kurtulan Rodi İzzettin "Karşıdan dükkana gelirken motosiklet üzerime doğru geliyordu. Ben de bana çarpmasın diye dükkana kaçtım. O da bana çarpmamak için kendini kaldırıma attı. Kendimi dükkana atmasaydım ben de takla atıyordum. Ben rüya sandım gözüm karardı. Bir anda içeri geçip oturdum arkadaşlar sürücüye yardım etti. Durumu kötüydü ambulans gelip hastaneye götürdü. Ayağı ve kafası çok acıyordu" dedi.

"Yol kenarına kasis kurulsun"

İş yeri sahibi Ali Sayan ise, "Kaza gerçekleştiği zaman biz kapıya çıktık. Sürücü yerde yatıyordu. Daha sonra polis ve sağlık ekipleri gelip şahsı hastaneye götürdüler. Arabalar son sürat geliyor yoldan. Burada yedi tane çocuk çalışıyor. Markete gidip geliyorlar. Bugün olmazsa yarın belki daha kötüsü olacak. Yol kenarına ilerde kurulduğu gibi bir kasis kurulsun. Arabalar buradan 80-90 hızla geçtiklerinde hızlarını 20 ye düşürsünler ki başka insanlara zarar gelmesin. O gün benim yanımda çalışan çocuğa çarpsaydı daha kötü şeyler olabilirdi. Ama Allah'a şükür maddi zararla atlatıldı. Arkadaşa da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL